Colisiona en la contención tras corte de circulación

Una persona del sexo femenino quedó lesionada en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido sobre el libramiento Sur Oriente, a la altura de la colonia Revolución, en la capital chiapaneca.

El percance fue reportado cerca de las 10:00 horas del jueves a los números de emergencias, lo que movilizó a elementos de seguridad y auxilio al lugar. Al llegar localizaron a una mujer con lesiones, por lo que solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Le cierran el paso

De acuerdo con los reportes, la conductora —identificada como Getzani “N” (25 años)— se desplazaba a bordo de una camioneta SUV compacta de la marca MG de color blanco, cuando otro automóvil no identificado le cerró el paso.

Esto provocó que la joven hiciera una maniobra abrupta hacia la izquierda, perdiera el control del volante y se estampara de frente contra las barras que dividen los carriles y sirven de contención.

Peritaje

Agentes de la Policía de Tránsito Municipal y de la Guardia Estatal Vial Preventiva acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y llevaron a cabo el cierre parcial de la circulación mientras se realizaban las maniobras necesarias.

Peritos recabaron indicios en el lugar y realizaron las diligencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente por daños a las vías de comunicación.

Posteriormente, una grúa retiró el vehículo siniestrado y la circulación fue reabierta. La unidad quedó a disposición de las autoridades en espera del deslinde de responsabilidades tras las pesquisas.