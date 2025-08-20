Colisiona, huye y se resguarda en su casa

Un automovilista colisionó por alcance contra un vehículo de transporte público y se dio a la fuga para evitar el pago de los daños ocasionados, esto en el municipio de Comitán.

Reporte

Tras la alerta emitida, un grupo de taxistas inició su búsqueda hasta que lograron localizar la unidad, con la intención de exigirle que asumiera su responsabilidad.

El percance provocó también la movilización de agentes de Vialidad Municipal.

Fue alrededor de las 15:20 horas del martes que se registró dicho accidente sobre la 5.ª calle Norte, en el barrio El Cedro, ubicado al oriente de la ciudad.

Choque por alcance

De acuerdo con los testigos, el conductor de un automóvil Volkswagen Golf, color blanco, no guardó la distancia prudente entre unidades y acabó colisionando por alcance al taxi Nissan Versa, con número económico 0435, cuya unidad resultó con daños visibles en la parte trasera.

Luego de provocar el impacto, el automovilista aceleró para escapar del sitio, dejando al ruletero afectado con los daños materiales y sin la posibilidad de dialogar para llegar a un acuerdo.

Pidió ayuda

Debido a esta acción, el chofer del taxi solicitó apoyo inmediatamente a sus compañeros del gremio, quienes se organizaron para ubicar el vehículo responsable.

Después de varios minutos de búsqueda, pudieron encontrar el Volkswagen estacionado en la 6.ª Norte, por lo que notificaron el hallazgo a las autoridades viales.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e intentar dialogar con el causante, pero este se negó a salir de su domicilio pese a los llamados.

Finalmente, debido a su negativa para responder por las averías, las autoridades ordenaron que el automóvil particular fuera remolcado al corralón municipal, donde permanecerá a resguardo mientras se deslindan responsabilidades y se define el pago correspondiente de los daños al taxi.