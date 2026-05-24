Colisiona moto contra una unidad de carga

Luego de verse involucrado en un accidente de tránsito, un joven motociclista resultó lesionado sobre la carretera a Chicoasén, a la altura de la colonia San José Yeguiste, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El percance se dio cerca de las 08:20 horas, momento en que automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre una colisión entre una motocicleta y una unidad de carga.

Tras el reporte, policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores de auxilio, debido a que el motorista permanecía tendido sobre la cinta asfáltica con visibles lesiones.

Fuerte impacto

De acuerdo con los primeros informes, circulaba a bordo de su motocicleta cuando presuntamente terminó estampándose contra la pesada unidad, aunque serán las autoridades las encargadas de determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista sufrió múltiples contusiones y lesiones principalmente en las piernas, por lo cual fue necesaria la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia.

Minutos después llegaron los paramédicos de Protección Civil del Estado, quienes brindaron atención prehospitalaria al herido, estabilizándolo en el sitio antes de trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Mientras tanto, elementos viales hicieron las maniobras necesarias para agilizar la circulación vehicular, ya que generó afectaciones parciales en uno de los carriles.