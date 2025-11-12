Colisiona motociclista en barrio La Pimienta

Un joven motociclista, de aparentes 20 años de edad, resultó con contusiones luego de verse involucrado en un accidente vehicular registrado en el cruce de la 5.ª calle Oriente y 9.ª avenida Norte, en el barrio La Pimienta, al norte-oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El percance se dio aproximadamente a las 09:00 horas del martes, cuando los servicios de emergencia recibieron el reporte de un choque entre una motocicleta y un colectivo del transporte público de la ruta 54.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Municipal encontraron ambos vehículos con daños materiales, así como al conductor de la motocicleta con lesiones visibles.

Se estampó por detrás

De acuerdo con los primeros reportes, tanto el colectivo como la moto circulaban en la misma dirección, de poniente a oriente sobre la 9.ª avenida Norte.

Al cambiar la luz del semáforo a verde, intentaron avanzar al mismo tiempo, momento en que el motorista se estrelló en la parte trasera del transporte público.

El joven presentó golpes en las piernas, pero indicó que no requería atención médica inmediata y que acudiría por su cuenta a una clínica. Por ello, las autoridades no solicitaron la ayuda de paramédicos.

Tras dialogar, los conductores llegaron a un acuerdo en el cual el motociclista aceptó la responsabilidad por los daños causados.

Finalmente, los vehículos fueron retirados de la zona y la circulación vial fue restablecida por los agentes municipales.