Colisiona motorista en camioneta y se fractura

Un motociclista que circulaba a exceso de velocidad sobre una de las vialidades de Comitán, terminó por colisionar contra una camioneta distribuidora de agua en garrafón al mediodía, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) del municipio para valorarlo tras resultar lesionado.

Fue en la carretera que conduce al Cuartel Militar, en la colonia Chichimá Concepción, al sur poniente de la ciudad, que ocurrió el percance.

Estampado

El choque ocurrió cuando el motociclista iba velozmente a bordo de una Hunk 250 color negro con rojo y se estrelló por alcance contra una camioneta pick up color rojo, cuyo conductor disminuyó la velocidad debido a que distribuía agua en garrafón.

El motorista quedó tendido sobre el asfalto, por lo que testigos del accidente solicitaron el apoyo médico al número de emergencia 9-1-1, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal.

Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios al lesionado y después de inmovilizarlo en una camilla rígida lo trasladaron al hospital regional María Ignacia Gandulfo para que recibiera la atención especializada.

Fueron agentes de Vialidad y Tránsito Municipal que llegaron para atender el hecho de tránsito, mediar en el asunto para que dialogaran ambas partes y llegaran a un acuerdo armonioso para deslindar responsabilidades.