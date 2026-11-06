Colisiona por alcance con colectivo

Paramédicos de Protección Civil brindaron auxilio a un motociclista que resultó con lesiones severas al impactar la unidad que manejaba en la parte trasera de una combi de transporte público en modalidad de colectivo, esto en el municipio de Tapachula.

Una llamada al número de emergencias 911 movilizó a los cuerpos de socorro y policiacos ya que a la altura de la bodega de la empresa Sahuayo, en el tramo carretero que va de Tapachula a Puerto Madero, había sucedido un fuerte accidente.

Cuando arribaron, los paramédicos encontraron al motociclista tirado sobre la cinta asfáltica, por lo que de inmediato lo estabilizaron y trasladaron al hospital regional.

Se dijo que presuntamente conducía a exceso de velocidad y no guardó su distancia de la unidad de pasaje, lo que hizo que se estampara por alcance en la parte trasera.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron de iniciar las investigaciones para deslindar responsabilidades tras determinar las circunstancias exactas en las que se dio el accidente.

Los daños materiales de las unidades involucradas ascendieron a varios miles de pesos, pues el colectivo terminó con una severa abolladura y el vidrio de la cajuela estallado, incluso fue necesario que limpiaran el área para impedir un percance mayor; además, la motocicleta tuvo afectaciones en la parte frontal.