Colisiona Sedán contra vehículos estacionados

Un automovilista que manejaba en condiciones no aptas ante la aparente ingesta de bebidas embriagantes, terminó por colisionar con varios vehículos estacionados la noche del viernes en Comitán, lo que movilizó a agentes de Vialidad y Tránsito Municipal.

Fue alrededor de las 20:30 horas que ocurrió la carambola sobre la 7a. avenida Poniente, frente a las instalaciones de la Unidad Deportiva, a unos metros del cruce con la 14a. calle Sur, en el barrio de Cumpatá.

Perdió el control

El responsable del incidente manejaba un Volkswagen Sedán color negro sobre el Par Vial rumbo al sur, cuando debido a sus condiciones etílicas perdió el control y terminó colisionando con al menos dos vehículos estacionados y una motocicleta, para después terminar a un costado de la vía.

A pagar daños

Los afectados de inmediato lograron retener al responsable, al tiempo de reportarlo al 911, a fin de que se movilizaran agentes de la Policía Municipal y de Vialidad Municipal para atender la emergencia.

Tras la denuncia de los propietarios de las unidades afectadas, las autoridades detuvieron al responsable para trasladarlo a la comandancia para que un médico legista realizara un examen toxicológico, para después consignarlo ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.