Colisiona tráiler a camioneta y cobra una vida

Un hombre sin vida y dos más con graves lesiones, fue el saldo de un aparatoso accidente carretero suscitado sobre el tramo que conecta Tuxtla Gutiérrez con La Angostura, a la altura de la localidad Ribera Las Flechas, frente a una gasolinera.

El percance fue reportado alrededor de las 19:30 horas a los números de emergencia, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio. Al arribar las autoridades localizaron una camioneta y un tráiler con daños severos, así como a tres personas heridas, una de ellas inconsciente.

Maniobra

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de la camioneta circulaba cuando presuntamente intentó realizar una vuelta en “U” para incorporarse al carril contrario.

En ese momento fue colisionada por un tráiler que se desplazaba con dirección a la capital. Tras el impacto, la primera unidad salió proyectada y quedó prácticamente destruida.

Paramédicos de Protección Civil del Estado y de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes. Dos de ellos presentaban lesiones de consideración y fueron rescatados entre los restos del vehículo para su traslado a un hospital. El tercero, valorado en el lugar, donde se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Protocolo

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento y coordinar el abanderamiento de la zona, a fin de evitar otro incidente. Posteriormente, peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, mientras continuaban las diligencias para determinar responsabilidades.