Una camioneta tipo SUV quedó atravesada sobre una calle al sur de Comitán, la tarde de ayer, cuando el conductor de una pick up la impactó al no respetar la preferencia vial, incidente que movilizó a cuerpos de emergencia.

Fue en el cruce de la 15a. calle Sur con la prolongación de la 2a. avenida Oriente, entre los barrios Belisario Domínguez y El Arenal, que se registró el percance alrededor de las 13:15 horas.

Se pasó el alto

El accidente se registró cuando el conductor de una camioneta Chevrolet pick up color negro que circulaba al sur no se detuvo al llegar al cruce.

Por lo que al momento de cruzar terminó colisionando en la parte lateral izquierda de un SUV Volkswagen Tera color gris que se dirigía al oriente, la cual, tras el impactó quedó atravesada sobre la vialidad interrumpiendo el tráfico vehicular.

Mediación

El percance fue reportado al número de emergencia 911, por lo que en minutos llegó una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para que paramédicos valoraran a un masculino que resultó policontundido, pero no ameritó el traslado al hospital.

En tanto, agentes de Vialidad y Tránsito Municipal arribaron para atender el percance, realizar los peritajes y mediar entre los involucrados para que dialogaran y convinieran el pago de daños para deslindar responsabilidades.