Colisionan autos en cruce de la colonia Bienestar Social

Durante las últimas horas de la noche del lunes, un fuerte accidente de tránsito se registró sobre la 9.ª Sur a la altura de la colonia Bienestar Social, el cual dejó como saldo únicamente daños materiales valuados en miles de pesos, sin que se reportaran personas lesionadas.

Choque

El percance ocurrió alrededor de las 21:10 horas, cuando dos vehículos particulares se estrellaron de manera aparatosa lo que generó alarma entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Testigos señalaron que el impacto fue considerable, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de las autoridades de vialidad.

Policía de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje necesario.

De acuerdo con el informe preliminar, el percance se habría originado por un presunto corte de circulación, lo que provocó que ambas unidades acabaran con severos daños en la carrocería.

Tras revisar la escena, los agentes confirmaron que ninguno de los conductores ni pasajeros resultó lesionado, descartando la necesidad de atención médica.

Minutos después, arribaron representantes de las aseguradoras de los vehículos involucrados, quienes iniciaron el diálogo entre las partes para lograr un acuerdo económico y evitar que el incidente pasara a mayores.

Debido a que las unidades permanecían obstruyendo parcialmente la vialidad, una grúa con plataforma fue solicitada para proceder al retiro de los automóviles.

Cerca de una hora después, ambos vehículos fueron remolcados y trasladados al corralón en turno, permitiendo que la circulación se normalizara en la zona.

Autoridades de Tránsito pidieron, respetar los señalamientos y manejar con atención para prevenir colisiones, especialmente durante las noches cuando la visibilidad es menor.