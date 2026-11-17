Cuatro personas lesionadas y daños materiales cuantiosos dejó como saldo un aparatoso accidente carretero suscitado sobre la vía Tuxtla-Chiapa de Corzo, esto a la altura del retorno de la Prepa 5.

De acuerdo con datos recabados por este medio informativo, el hecho se suscitó alrededor de las 00:55 horas. En consecuencia los elementos de la Guardia Vial Preventiva se movilizaron al carril de poniente a oriente para atender la situación donde se reportaban personas con lesiones.

Ya en el lugar, se informó que dos camionetas particulares se desplazaban por la zona cuando un presunto corte de circulación originó el aparatoso accidente.

Heridos

Como saldo del impacto entre las unidades, cuatro personas resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades.

De inmediato, a la vía rumbo a la demarcación chiapacorceña se movilizó una cuadrilla de socorristas que les brindó la atención prehospitalaria a quienes la requerían.

Después de realizarse la valoración, los lesionados en la colisión fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada.

Tras los protocolos de rigor por estos percances viales, cuatro horas más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas, las cuales fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la circulación en la zona.