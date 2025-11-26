Colisionan camionetas en cruce de calles

Daños materiales por varios miles de pesos dejó un fuerte choque en el que se vieron involucradas dos camionetas, en el cruce de la 13ª. avenida Sur y 20ª. calle Oriente, en la colonia 16 de Septiembre, al sur-oriente de Tapachula.

Se informó que una unidad color blanco se desplazaba con dirección de sur a norte sobre la 13ª. Sur, con vía de preferencia, cuando al llegar a la 20ª. Oriente fue colisionada por una camioneta color café, que no respetó el alto.

Personas que se encontraban en el lugar dieron aviso al 911, acudiendo paramédicos de Protección Civil, quienes atendieron a los conductores que afortunadamente solo sufrieron crisis nerviosa.

Asimismo, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar el proceso de investigación para el deslinde de las responsabilidades, aunque los propietarios de las unidades establecieron que contaban con seguro para evitar ser trasladadas a un corralón.

En el caso de los conductores, los familiares se encargarían de brindarles la atención en caso necesario.

Los daños materiales ascienden a varias decenas de miles de pesos, ya que ambas unidades son de modelo reciente.