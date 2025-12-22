Colisionan cerca de la Central de Abastos

Una colisión por alcance registrada sobre el bulevar que conduce a la Central de Abasto, a la altura de la colonia Las Torres en Tuxtla Gutiérrez, dejó como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

Esto generó la movilización de los cuerpos de emergencia y de las autoridades de Tránsito.

El reporte fue recibido cerca de las 08:45 horas del domingo, por lo que agentes municipales de Vialidad acudieron de inmediato al sitio para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo las labores de abanderamiento, ya que el percance afectó parcialmente la circulación.

Impacto por alcance

De acuerdo con la información recabada en la zona, un automóvil particular circulaba sobre el bulevar cuando —por causas aún no precisadas— impactó por alcance a un motociclista, quien salió proyectado y cayó sobre la carpeta asfáltica, terminando con múltiples golpes.

Ante la situación se solicitó el apoyo de personal paramédico, quienes realizaron la valoración prehospitalaria del motociclista.

Tras la revisión médica se informó que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo cual no fue necesario su traslado a un hospital.

Autoridades de Tránsito señalaron que las partes involucradas optaron por el diálogo, logrando un acuerdo económico para la reparación de los daños, lo que evitó que el caso fuera turnado a instancias mayores.

Una hora después una grúa con plataforma realizó el retiro de las unidades involucradas, las cuales fueron trasladadas al corralón en turno, permitiendo que la circulación vehicular quedara restablecida en su totalidad.