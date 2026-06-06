Colisionan de frente en tramo carretero

Un aparatoso accidente automovilístico registrado sobre la carretera federal 190, en el tramo Comitán-Amatenango del Valle, dejó como saldo preliminar dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, además de provocar afectaciones a la circulación durante varios minutos.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y cuerpos de emergencia, el percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas a la altura del kilómetro 122+800, cerca de la cabecera municipal de Amatenango del Valle.

Ahí, dos unidades particulares colisionaron de frente en una zona de curvas, al parecer por invasión de carril.

Caos vial

Los vehículos involucrados eran un automóvil Dodge Neon de color gris y un Volkswagen Jetta de color rojo. Tras el fuerte impacto, ambos quedaron atravesados bloqueando parcialmente la vialidad y generando largas filas de automovilistas que transitaban por la zona.

Testigos solicitaron apoyo a los números de emergencias, por lo que en cuestión de minutos se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal de Teopisca.

A su llegada brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes heridos, quienes presentaban diversos golpes y posibles fracturas.

Luego de ser estabilizados, los lesionados fueron trasladados al hospital básico comunitario de Teopisca para recibir atención médica especializada y descartar algo de mayor gravedad.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sitio para proporcionar apoyo vial, coordinar el paso de vehículos y evitar nuevos incidentes mientras se desarrollaban las labores de rescate y retiro de las unidades siniestradas.

Las autoridades informaron que se esperaba la llegada de personal de la Guardia Nacional División Carreteras, adscrito a la Estación Comitán, para llevar a cabo el peritaje y deslindar responsabilidades entre los conductores.