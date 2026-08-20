Colisionan de frente

En un día de varios accidentes, en esta ocasión un hecho de tránsito dejó daños materiales cuantiosos como saldo. Este percance automovilístico se suscitó en específico en el libramiento Sur y calle Central de la ciudad capital.

Eran las 00:45 horas cuando se dio el reporte. Sin perder tiempo, de inmediato los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron sobre la zona donde se produjo en choque frontal de dos unidades, un particular y otra en su modalidad de taxi, las cuales protagonizaron el aparatoso incidente vial.

Saldo

En este sentido, las autoridades indicaron que no hubo personas lesionadas, aunque sí daños materiales que ascienden a miles de pesos.

Luego de llevarse a cabo las pesquisas por el choque, pasada cerca de la hora, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas, las cuales fueron remitidas al corralón en turno para liberar la vialidad en una de las zonas más transitadas de la capital.