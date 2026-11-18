El conductor de un Volkswagen Jetta que pretendió incorporarse al flujo vehicular del bulevar de Comitán, terminó por colisionar contra otra unidad al realizar la maniobra sin precaución, incidente que movilizó a agentes de Vialidad y Tránsito Municipal.

Alrededor de las 11:30 horas se registró el percance sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez, en el cruce con 5a. calle Norte.

Lo anterior ocurrió cuando el conductor del Jetta color rojo, que se encontraba estacionado, pretendió incorporarse pero no se percató del tráfico.

Por lo que al realizar la maniobra colisionó en la parte lateral de un Ford Ikon color azul, que circulaba con dirección al norte, quedando las unidades atravesadas en los dos carriles.

El percance dejó solo daños materiales, por lo que la parte afectada lo reportó al número 911, lo que movilizó a una patrulla de la Coordinación de Vialidad y Tránsito Municipal.

Los agentes realizaron los peritajes y mediaron entre los involucrados para que dialogaran y convinieran el pago de daños para deslindar responsabilidades.