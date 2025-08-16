Colisionan en barrio Guadalupe; una lesionada

Con severas lesiones terminó una joven luego de verse involucrada en un accidente de tránsito registrado sobre la 4.ª avenida Norte y 9.ª calle Poniente, en el barrio Guadalupe de la capital Tuxtla Gutiérrez, en una zona donde el flujo vehicular aumenta significativamente durante horas pico.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas del jueves, cuando vecinos escucharon un fuerte estruendo y reportaron a los números de emergencia el choque entre dos automóviles.

Al sitio se movilizaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes al llegar encontraron dos vehículos con daños materiales considerables: un automóvil sedán de color negro y una camioneta de color blanco, los cuales estuvieron involucrados directamente en el encontronazo.

Sobre la banqueta permanecía una mujer con visibles lesiones, por lo que los oficiales solicitaron inmediatamente el apoyo médico.

Según el parte preliminar, el sedán negro circulaba de oriente a poniente con preferencia, cuando de forma repentina la camioneta intentó ganarle el paso, lo que provocó el brutal impacto.

El conductor del automóvil perdió el control, se proyectó hacia la banqueta y se estrelló directamente en la transeúnte, dejándola gravemente herida.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron a la zona y brindaron los primeros auxilios a la lesionada, estabilizándola para posteriormente trasladarla de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, donde su estado fue reportado como delicado pero estable.

Algunos vecinos refirieron que la lesionada se dirigía a su domicilio luego de salir de su centro de trabajo, lo que generó consternación entre los habitantes del sector.

Mientras tanto, personal de peritaje de Tránsito y Vialidad Municipal acordonó el área y comenzó a recabar evidencias, incluidos testimonios, huellas de frenado y la posición final de los vehículos, para deslindar responsabilidades.

Las autoridades no descartaron que alguno de los conductores haya circulado a exceso de velocidad o sin la debida precaución.

Más tarde, una grúa remolcó las unidades accidentadas que fueron llevadas al corralón municipal, en donde permanecerán bajo resguardo en lo que se resuelve la situación jurídica de los involucrados.