Colisionan en bulevar por un semaforazo

Con daños materiales y sin reporte de lesionados fue como se saldó un choque entre dos automovilistas ayer por la mañana en la ciudad de Comitán, esto cuando uno de los involucrados trató de cruzar antes del cambio de luces del semáforo.

El incidente movilizó de inmediato a policías de Tránsito y Vialidad Municipal que tomaron conocimiento.

Fue sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur en la intersección con la 3.ª calle Sur, frente a una estación gasolinera, donde se reportó el percance aproximadamente a las 08:30 horas.

Falta de precaución

El impacto sucedió entre un Nissan Versa de color gris que circulaba hacia el sur de la ciudad, y un Suzuki Swift de color amarillo que transitaba sobre la calle rumbo al poniente. Trascendió que uno de los conductores pasó en plena luz ámbar, pero no alcanzó a hacerlo a tiempo y causó la colisión.

Los dos vehículos quedaron varados sobre el carril al sur e interrumpieron el tráfico de manera momentánea, pues el reporte al número de emergencias 911 hizo que de inmediato arribara una patrulla de Tránsito Municipal.

Los agentes brindaron el apoyo vial y llevaron a cabo los peritajes. En el lugar de los hechos se inició un diálogo entre los involucrados, para convenir el pago de daños, con el fin de que se deslindaran responsabilidades al momento.