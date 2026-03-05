Colisionan en cruce de calles de barrio

En daños materiales cuantiosos saldó un incidente de tránsito suscitado en el barrio San Francisco de la ciudad capital. El hecho, registrado alrededor de las 11:55 horas, movilizó a los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal a la 10.ª Sur y 6.ª Poniente del referido barrio.

Ahí, se informó que dos vehículos particulares protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito, luego de no respetar las preferencias en los cruces.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal informaron que no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, hubo daños materiales valuados en miles de pesos.

Ambos conductores buscaron conciliar y llegar a un acuerdo armonioso entre las partes. Mientras que los agentes viales solicitaron el apoyo de una grúa con plataforma para remolcar las unidades siniestradas y remitirlas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.