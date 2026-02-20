Colisionan en Los Pájaros por corte de circulación

Dos personas resultaron gravemente lesionadas durante un aparatoso accidente de tránsito sobre el cruce de la avenida Quetzales y calle Ave del Paraíso, en la colonia Los Pájaros, al suroriente de la capital chiapaneca.

Transcurrían aproximadamente las 07:30 horas del jueves cuando se reportó el choque a los números de emergencias.

Al llegar al sitio, cuerpos de seguridad y rescate localizaron a un hombre prensado dentro de un vehículo sedán, así como a una adolescente de 15 años con molestias físicas; por ello, solicitaron el apoyo de ambulancias.

Aparatoso choque

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucró a un automóvil de color rojo y a una camioneta de color blanco.

El encontronazo sucedió debido a que el automóvil circulaba de sur a norte sobre la calle Ave del Paraíso y presuntamente le cortó la circulación a la camioneta que avanzaba de oriente a poniente sobre la avenida Quetzales, lo que provocó el impacto entre ambas unidades.

Tras la colisión, los dos vehículos acabaron con daños considerables. Personal de emergencia llevó a cabo las labores de rescate para liberar al conductor prensado, quien presentaba probables fracturas en una pierna.

Asimismo, la menor de edad también fue atendida por paramédicos ante posibles fracturas. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y toma de placas.

Además, en el lugar hicieron las maniobras necesarias para retirar las unidades siniestradas. De acuerdo con información preliminar, no fue necesaria la intervención de peritos ya que los involucrados decidieron llegar a un acuerdo económico al momento.