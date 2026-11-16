Colisionan en San Roque por corte de circulación

Un presunto corte de circulación originó un aparatoso accidente de tránsito sobre la 8a. Oriente, a la altura de la 5a. Sur del barrio San Roque, concretamente a un costado del Panteón Municipal en la ciudad capital.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 01:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio del percance.

Ahí, se informó que dos vehículos particulares protagonizaron un aparatoso accidente en esas calles. Como saldo de la colisión, dos personas resultaron con múltiples lesiones, quienes fueron asistidas por personal paramédico.

Por su parte, los agentes viales puntualizaron que la mecánica del accidente fue derivado por un presunto corte de circulación.

Tras la valoración, se informó que afortunadamente ninguna persona ameritó ser llevado a un nosocomio.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en el tradicional barrio capitalino.