Colisionan motociclistas de manera frontal

Al menos tres personas resultaron con golpes contusos, lesiones abrasivas y hasta posibles fracturas, como saldo preliminar de un aparatoso accidente protagonizado por motociclistas, en la carretera de terracería que conduce a la zona rural del poblado Estación Lacandón, en Palenque.

Los tripulantes de dos de estas unidades se transitaban por la zona, aunque por razones aún no aclaradas chocaron de frente, provocando la caída estrepitosa de jóvenes.

911

Particulares se movilizaron para auxiliar y ayudar a los implicados en la colisión, mientras que paramédicos de Protección Civil (PC) se desplazaron desde Palenque para prestar el apoyo tras el reporte vía 9-1-1.

Cabe señalar que las unidades siniestradas fueron llevadas a resguardo en un corralón para ser puestas a disposición y los lesionados trasladados al hospital general, en donde ingresaron con pronósticos reservados.