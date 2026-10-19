Colisionan par de autos en carretera y uno se incendia

Dos vehículos se impactaron en el kilómetro 31 de la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Chiapa de Corzo, lo que dejó a una de las unidades envuelta en llamas. Señalaron que los bomberos estuvieron vulnerables ante la falta de seguridad en la vía.

Los ocupantes de ambos medios de transporte fueron auxiliados por personal de emergencia, quienes reportaron como estables.

La Estación de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas se hizo cargo del percance registrado a las 08:00 horas del domingo, en el que se vieron involucrados una camioneta tipo pick up y un automóvil tipo sedán de la marca Volkswagen.

Este último se incendió tras el percance, aparentemente debido al derrame de combustible y el cortocircuito de la batería.

El personal operativo llevó a cabo las labores correspondientes y de control del incendio, así como las acciones necesarias para prevenir riesgos adicionales en la zona.

Juan Carlos Villalobos, elemento del Cuerpo de Bomberos, denunció que “el incendio del vehículo se registró adelante, donde ayer perdimos a nuestro amigo y compañero Javier Trejo. Hoy, otra vez la dependencia a la que le tocaba acordonar el área, no estaba”.

Mencionó que una vez más se encontraron expuestos a la falta de seriedad y compromiso por parte de las corporaciones encargadas del acordonamiento ante una emergencia de esta índole.

Asimismo, aprovechó para pronunciarse ante la pérdida de Javier Trejo, elemento fallecido el día sábado en la brutal carambola: “con el alma rota por la muerte de nuestro amigo, acudimos al llamado de emergencia”.