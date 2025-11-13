Colisionan particular y unidad oficial en cruce

El cruce de calles se convirtió en el escenario de un accidente de tránsito donde el sonido de las carrocerías al estrellarse perturbó la tranquilidad de la zona.

De acuerdo con la información recabada, una persona lesionada y daños materiales valuados en miles de pesos fue el saldo del percance vial suscitado en la colonia Romeo Rincón en Tuxtla Gutiérrez.

Causa del accidente

El hecho fue registrado alrededor de las 13:05 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la 14a. Sur y 14a. Poniente.

Ahí, se informó que un presunto corte de circulación originó que dos unidades, una de estas del Sistema Estatal de Protección Civil, se estrellaran.

Como saldo del impacto, una persona resultó con múltiples lesiones en sus extremidades.

Proceso en colisión

De inmediato al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil del Estado, quienes le brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración se informó que era necesario que fuese llevada a un nosocomio para su atención.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.