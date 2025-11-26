Colisionan particulares por alcance en bulevar

Una persona lesionada y daños materiales valuados por miles de pesos, dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito suscitado sobre el bulevar Vicente Fox Quesada, frente a las instalaciones del Foro Chiapas en la ciudad capital.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 12:10 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

Ahí, se informó que dos vehículos particulares protagonizaron un aparatoso incidente vial. En este sentido, se informó que la colisión se suscitó por alcance.

Atención prehospitalaria

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias para atender a los posibles lesionados.

Por lo anterior, en minutos se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales le brindaron la atención prehospitalaria a una persona.

Tras la valoración, se informó que la misma no ameritaba ser llevada a un nosocomio.

Una hora más tarde, tras los protocolos de rigor por accidente de tránsito, una grúa con plataforma se encargó de remolcar a las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno.