Colisionan por alcance en la Curva del Diablo

Un colectivo se vio involucrado en un accidente a la altura de la fatídica Curva del Diablo, en donde impactó por alcance a un vehículo particular, resultando una persona lesionada.

Se informó que una unidad de la empresa Transportes Rápidos de Huixtla (TRH), con número económico 01, se desplazaba de Huixtla a Tapachula cuando a la altura de la curva en el entronque del libramiento y carretera Costera, al parecer tuvo una falla mecánica, por lo cual se estampó contra un automóvil Nissan Versa de color blanco.

A consecuencia de ello, una persona resultó lesionada, por lo cual acudieron paramédicos para brindarle atención y la trasladaron de urgencia a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se encargó de iniciar las investigaciones relacionadas con el percance; además el lugar fue acordonado por personal de las policías Municipal y Estatal, para evitar otro accidente.

En la denominada Curva del Diablo constantemente se registran colisiones o salen del camino, por lo que los conductores han pedido a las autoridades que instalen reductores de velocidad.