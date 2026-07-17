Colisionan por alcance; hay tres lesionados

Dos adultos mayores y un menor de edad lesionados fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito en el libramiento Norte, a la altura de las instalaciones del Issste, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Eran aproximadamente las 10:20 horas del jueves cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron el reporte al 911, por lo cual se presentaron al carril de poniente a oriente.

Al llegar les dieron a conocer que dos vehículos particulares protagonizaron un percance automovilístico por alcance. De la colisión, tres personas resultaron con múltiples lesiones en las extremidades. Los agentes viales solicitaron el apoyo de una unidad de socorro.

Por ello, se movilizaron los paramédicos del Sistema Estatal de Protección Civil y personal de la Secretaría de Salud, quienes les brindaron la asistencia prehospitalaria. Luego de la valoración se informó que ninguno necesitaba ser llevado a un hospital.

Circulación afectada

El tráfico vehicular en la zona se vio parcialmente afectado durante más de una hora, generando largas filas de automóviles que circulaban hacia el oriente de la capital chiapaneca.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno para liberar finalmente la zona.

Los conductores fueron puestos a disposición del Ministerio Público para dar su versión de lo sucedido y así deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Las autoridades municipales exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por esta vía rápida, respetando los límites de velocidad y manteniendo la distancia prudente, especialmente en las zonas donde se ubican edificios públicos y servicios de salud.