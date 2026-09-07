Colisionan por alcance y resultan policontundidos

Tres personas resultaron lesionadas luego de un accidente por alcance ocurrido durante la mañana del domingo sobre la carretera Villa Corzo-Villaflores, a la altura del autohotel Caribú.

El reporte del percance movilizó a los cuerpos de emergencia hacia este tramo, donde encontraron dos motocicletas involucradas en la colisión.

Labores de auxilio

Paramédicos acudieron para revisar a los ocupantes de las unidades y brindarles atención prehospitalaria. Entre las personas atendidas se encontraban Pedro “N” (55 años), Clara “N” y Andrés “N” (18), quienes presentaban lesiones.

Después de recibir los primeros auxilios, algunas de las personas fueron llevadas a un hospital para continuar bajo supervisión médica y determinar la gravedad de las heridas.

Mientras se desarrollaban las labores de auxilio, elementos de seguridad implementaron medidas preventivas en la zona para evitar otro accidente y facilitar el trabajo de los socorristas.

La presencia de los vehículos y de las unidades de emergencia ocasionó afectaciones momentáneas al tránsito, por lo cual quienes circulaban por la carretera tuvieron que reducir la velocidad y extremar precauciones al pasar por el lugar.

Saldo

Hasta el momento no se ha establecido de manera oficial qué originó el choque ni quién habría tenido responsabilidad en el mismo, aunque se dijo que el exceso de velocidad habría impedido que uno de los involucrados frenara a tiempo.

El percance dejó como saldo preliminar tres personas lesionadas y daños materiales, además de la movilización de los cuerpos de auxilio y seguridad en este tramo carretero.