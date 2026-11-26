Una joven de 21 años fue hospitalizada luego de resultar lesionada en un choque entre un taxi y una motocicleta, ocurrido sobre la carretera a Emiliano Zapata, frente a una tienda Bodega Aurrera, en Tuxtla Gutiérrez.

El accidente se registró alrededor de las 20:30 horas cuando un taxi Nissan V-Drive, conducido por un hombre de 69 años, circulaba de sur a norte por dicha vialidad. Al llegar a la altura del establecimiento comercial, presuntamente realizó un corte de circulación a una motocicleta Vento Crossmax que avanzaba en sentido contrario.

La maniobra provocó que el vehículo de dos ruedas impactara contra el automóvil, lo que ocasionó daños en la parte frontal de la motocicleta y en el costado delantero derecho del taxi.

Tras el percance, Jimena, de 21 años, quien viajaba en la motocicleta, resultó lesionada y necesitó atención médica.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para valorarla y posteriormente la trasladaron al hospital Gómez Maza, donde recibió atención médica.

El conductor del taxi y el motociclista permanecieron en el sitio mientras se atendía a la joven y se realizaban las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades por el accidente.

El choque provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.