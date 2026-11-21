Un vehículo particular y otro del servicio público en la modalidad de taxi chocaron la mañana de ayer en el primer cuadro de la ciudad de Comitán, cuando los conductores no respetaron el señalamiento de Uno por Uno, lo que movilizó a agentes de Vialidad y Tránsito Municipal.

Fue en el cruce de la 2a. Poniente con 1a. Sur donde se registró el hecho de tránsito alrededor de las 10:00 horas.

Falta de precaución

El incidente involucró al chofer de un taxi con número económico 0480 del servicio de Radio Taxis Comitán, el cual circulaba sobre la avenida con dirección al sur.

En tanto, el conductor de una camioneta Chevrolet Tracker color negro se dirigía hacia el poniente; no obstante, ninguno de los dos se detuvo en el cruce ante el señalamiento de Uno por Uno.

Fue por ello que el taxista terminó impactándose contra la parte lateral derecha de la camioneta, dejando daños en carrocerías, quedando ambas varadas sobre la vialidad. Ante el hecho, los automovilistas reportaron el percance al número de emergencia 911.

Fueron agentes de Vialidad y Tránsito Municipal quienes llegaron para atender el incidente, realizar los peritajes y mediar entre los involucrados para que dialogaran, convinieran y firmaran un convenio armonioso para el pago de daños y deslindar responsa