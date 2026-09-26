Colisionan taxi y tráiler; una lesionada, el saldo

Una persona lesionada y daños materiales de alta consideración fue lo que dejó como saldo un fuerte choque ocurrido la tarde del viernes sobre el tramo carretero que va de Tapachula a Huixtla, a la altura del puente El Vado, cerca de una empresa gasera.

Los involucrados eran un tráiler con caja seca y una unidad del transporte público en modalidad de taxi de la ruta Tapachula-Huehuetán.

Todo se originó aparentemente porque el vehículo de carga habría salido parcialmente del camino, así que hizo una maniobra para evitar volcar e invadió el carril contrario, por lo que el taxi recibió el impacto en el lado del copiloto y acabó varado en otro carril, con afectaciones en las puertas.

Reporte

Ante el reporte recibido en los números de emergencias alrededor de las 16:15 horas del viernes, se movilizaron paramédicos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos para atender a las personas involucradas, aunque solamente una mujer que viajaba en el transporte público tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital.

Asimismo, elementos de las corporaciones policiacas hicieron acto de presencia para resguardar la zona y evitar otro percance, ya que la circulación en la carretera se vio afectada al acabar los vehículos obstruyendo los carriles.

Personal de la Guardia Nacional División Caminos se hizo cargo de iniciar las investigaciones que permitan establecer la forma en que ocurrieron los hechos y deslindar las responsabilidades conforme a la ley.

Asimismo, ordenó el retiro de los vehículos que serían remolcados al corralón en turno.

Las autoridades exhortaron a los conductores particulares, transportistas y camioneros a que extremen las medidas de prevención al circular en carretera durante la temporada de lluvia, toda vez que se incrementan los riesgos de que ocurran accidentes.