Colisionan tres en el carril de alta velocidad

Tres vehículos involucrados, dos personas afectadas y una vialidad semiobstruida, fue el saldo de un accidente ocurrido al sur del municipio de Cintalapa. Todo parece indicar que una aparente invasión de carril derivó en el percance.

Trascendió que minutos después de las 20:00 horas, usuarios de la carretera Internacional a la altura de la calle Central, reportaron la colisión entre un Audi color negro, un Tsuru en modalidad de taxi y un compacto Jetta color rojo, los cuales resultaron con daños en la carrocería.

Elementos paramédicos, que hacían guardia cerca del percance, arribaron para atender a un hombre y una mujer que presentaban golpes leves; mientras tanto, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva indagaba el contexto del accidente.

Se los llevan al corralón

Tras lo anterior, los uniformados conversaron con los afectados, donde según la versión extraoficial, uno de los involucrados invadió carril contrario impactando a la unidad 006 del servicio público, provocando que el automóvil Jetta rojo no alcanzara a frenar a tiempo y chocara detrás de esta unidad.

Finalmente, fueron llevados por el servicio de grúas al corralón, hasta que la autoridad competente determine quién deberá pagar los daños; así también, los lesionados permanecieron en el lugar ya que no contaban con heridas graves.