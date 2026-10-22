Colisionan una combi y particular por semaforazo

El corazón de la ciudad capital se convirtió en el escenario de una aparatosa colisión protagonizada por un transporte público y un deportivo vehículo particular, en un presunto semaforazo debido a la falta de precaución.

Debido a ello, tres personas resultaron con múltiples lesiones luego de suscitarse este percance automovilístico.

Otra vez, un colectivo

El hecho fue registrado alrededor de las 07:00 horas. Tras darse a conocer la noticia, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron sobre la avenida Central y 3a Oriente, en una de las arterias más transitadas de Tuxtla.

Ahí, se informó que un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 1-78 y una unidad particular en color azul protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito derivado de un aparente semaforazo.

Tras reportarse tres lesionados, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se constituyeron y solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

En minutos se presentaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron la atención prehospitalaria a las personas en desgracia.

Tras la valoración, se informó que ninguna ameritaba ser llevada a un nosocomio para una valoración más detallada.

Por lo que, una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en el corazón de la metrópoli.