Colonos amarran a un poste a presunto ladrón

Un hombre fue amarrado a un poste de concreto por colonos, al surponiente de Comitán. Lo acusaron de un robo a casa-habitación, siendo entregado a la Policía Municipal.

Fue en la tarde del sábado que ocurrió el incidente en la colonia Valle Balún Canán, en donde vecinos se organizaron para retener al presunto ladrón.

Señalaron que en días pasados había entrado a un domicilio en el fraccionamiento Tinajas, de donde sustrajo una bomba de agua y dos bultos de cemento para después solicitar el servicio de un taxi y huir a bordo de este.

El trabajador del volante estuvo implicado, aunque se desconocía si por propia voluntad o de manera circunstancial, y fueron captados en cámaras de vigilancia.

Debido a que el video y fotos del taxi involucrado se viralizó, el chofer de la unidad acudió a deslindar responsabilidades con el afectado, indicando que él fue solamente a cubrir un servicio y no tuvo nada que ver en el ilícito.

Fue ayer por la tarde que las víctimas localizaron al presunto responsable y junto a los colonos lo retuvieron, después lo amarraron a un poste de concreto en donde permaneció hasta la llegada de los agentes de la Policía Municipal.

El detenido será consignado ante un agente del Ministerio Público para que esta autoridad investigue los delitos de los que se le acusa y se actúe conforme a la ley.