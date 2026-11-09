Colonos se enfrentan a la Policía Municipal

Habitantes de la colonia Santa Cruz Leñadores del municipio de San Cristóbal de Las Casas, se enfrentaron en los últimos minutos de la noche del sábado contra la Policía Municipal con piedras, palos y otros objetos, cuando los uniformados realizaban un operativo de seguridad.

Tras lo ocurrido la dirección de la corporación policiaca reportó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Distrito Altos en contra de quien o quienes resulten responsables por los daños causados a las dos patrullas.

Incidente

De acuerdo con el informe, aproximadamente a las 23:50 horas llevaban a cabo patrullajes preventivos sobre el periférico Sur Oriente a la altura del crucero de Santa Cruz.

Los elementos municipales observaron una motocicleta con dos hombres a bordo, quienes presuntamente abrieron fuego con un arma al pasar frente a las unidades policiacas. Ante esto, se inició un seguimiento con apoyo de otras corporaciones de seguridad.

Durante la persecución al ingresar a calles de la colonia Santa Cruz Leñadores, los agentes reportaron agresiones por parte de un grupo de personas que presuntamente lanzó piedras, palos y otros objetos contra las patrullas, además de intentar impedir el paso.

Lograron salir

Ante tal situación, y para salvaguardar la integridad de los oficiales, continuaron su trayecto para salir de la zona.

Luego de la agresión, las patrullas PM-101 y PM-104 presentaron daños materiales, principalmente en los vidrios, por lo que iniciaron el procedimiento legal correspondiente ante la Fiscalía, instancia que hará las investigaciones y determinará las responsabilidades conforme a derecho.