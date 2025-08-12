Combi impacta a moto y jóvenes quedan malheridos

Con severas lesiones resultaron dos jóvenes al impactar la motocicleta en la que se desplazaban contra una combi de pasaje en el tramo carretero Tapachula-Nueva Alemania.

Sin precaución

Se dio a conocer que los motoristas salían de la vía diagonal al ejido Carrillo Puerto y al incorporarse a la ruta Nueva Alemania no detuvieron su marcha y pasaron sin precaución; en ese momento circulaba la unidad de transporte público en modalidad de colectivo, por lo que la moto se estrelló contra el costado derecho.

Ambos cayeron fuertemente al pavimento y acabaron tendidos en mal estado; por ello, fue solicitado el auxilio a los servicios de emergencia, acudiendo de inmediato los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Les brindaron los primeros auxilios y tras estabilizarlos determinaron que era necesario trasladarlos a un hospital, pues requerían atención médica especializada.

Luego personal de la Guardia Vial Preventiva se presentó para iniciar las investigaciones correspondientes relacionadas con el percance que también dejó daños materiales por varios miles de pesos.

Al corralón

A pesar de que la motocicleta realizó el corte de circulación, las dos unidades involucradas en el percance fueron aseguradas para ser trasladadas a un corralón oficial y ser puestas a disposición del Ministerio Público, en lo que se deslindan responsabilidades.

Asimismo, se indicó que se iniciaría una carpeta de investigación por el delito de daños y lesiones en tránsito vehicular.