Combi quiso pasar entre dos vehículos y provoca carambola

La falta de precaución provocó que se registrara una carambola vehicular sobre el bulevar sur de Comitán, que dejó daños materiales y tráfico al cerrarse la vía por al menos una hora, incidente que movilizó a agentes de Vialidad Municipal para atender la emergencia.

Fue sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 13.ª y 14.ª calle Sur, frente al edificio de Seguridad Pública, que ocurrió el accidente alrededor de las 14:00 horas.

Falta de precaución

El choque ocurrió en el carril que conduce al sur, cuando el conductor de una Volkswagen pick up color blanco se detuvo y echó reversa para estacionarse a un costado, mientras que el chofer de un colectivo de la ruta 41-05 aparentemente pretendió ganar el paso.

Este pretendió pasar en medio de la camioneta y un camión tipo pipa que circulaba en el carril de alta, quedando la unidad de transporte atrapado entre ambos, incidente que dejó solo daños materiales.

La circulación vial se vio interrumpida debido a que el carril quedó bloqueado por los tres, lo que provocó congestionamiento y tráfico lento, esto en lo que los involucrados dialogaban.

Al lugar se movilizaron agentes de Vialidad y Tránsito para brindar apoyo, iniciándose un acuerdo entre los involucrados para convenir el pago de daños y deslindar responsabilidades. El responsable del choque fue infraccionado conforme al reglamento vial municipal.