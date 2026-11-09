Combi se estampa en casa; hay ocho contusionados

Ocho pasajeros lesionados y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de un aparatoso accidente protagonizado por un colectivo de la ruta 61, que terminó estrellado contra la fachada de una vivienda en la colonia Kilómetro 4, ubicada en la capital chiapaneca.

El percance se registró cuando la unidad de transporte público circulaba de sur a norte y el chofer perdió el control del volante. En su trayectoria, el vehículo subió a la guarnición y posteriormente se proyectó contra un domicilio a la altura de la calle Chiapa de Corzo.

La fuerza del impacto provocó que varios pasajeros sufrieran golpes y lesiones, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, quienes valoraron a las ocho personas afectadas y les brindaron atención médica inmediata.

Tras las revisiones correspondientes, se determinó que ninguno de los lesionados necesitaba ser trasladado a un hospital, por lo que permanecieron en el lugar mientras se llevaban a cabo las diligencias.

Por otra parte, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acordonaron el área para facilitar las labores de auxilio y tomar conocimiento de lo sucedido.

Aproximadamente una hora después, el colectivo fue retirado mediante una grúa y trasladado a un corralón, donde permanecería mientras se determinan las responsabilidades y se evalúan los daños ocasionados al inmueble y a la unidad de transporte público.