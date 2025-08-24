Combi se pasa el rojo del semáforo y colisiona

Una mujer resultó lesionada al ser impactada la camioneta SUV que conducía por una combi del servicio público en modalidad de colectivo, esto en el centro de la ciudad de Tapachula, en las últimas horas de la noche del viernes.

El reporte indicaba que una Nissan Urvan, con número económico 34 de la ruta 5, se desplazaba a exceso de velocidad y el chofer no hizo el alto ante la luz roja del semáforo justo en la esquina de la 9.ª calle Oriente y la 7.ª avenida Norte.

Esto provocó que se estrellara contra un vehículo particular Renault SUV, color naranja, que era conducido por una persona del sexo femenino.

Ante el aparatoso encontronazo la mujer acabó con lesiones, por lo cual solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que arribaron al lugar de los hechos.

Al llegar le brindaron los primeros auxilios a la afectada, para luego trasladarla a un sanatorio particular para recibir atención médica especializada. A escasos metros de donde fue el choque se encuentran las oficinas de la delegación de la Guardia Estatal de Vialidad, así que elementos de la corporación intervinieron rápidamente y aseguraron el área, además de detener al conductor del transporte colectivo.

Asimismo, se iniciaron las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades, toda vez que el semáforo ubicado en la esquina funciona a la perfección.

Los daños materiales ascienden a varios miles de pesos, aunque se estableció que ambas unidades contaban con seguro, por lo que se cubrirían de acuerdo a la ley.