Combi se queda sin frenos y se estampa contra camellón

Sobre el camellón central del libramiento Sur-Poniente, de Tapachula, quedó una combi del servicio colectivo al quedarse sin frenos, aunque afortunadamente todos los pasajeros resultaron ilesos.

Fue a la altura del entronque hacia el ejido Raymundo Enríquez en donde ocurrió el percance que causó la movilización de los servicios de emergencia y de seguridad.

Causa

Se indicó que la unidad presentó una falla en los frenos, por lo que el conductor para evitar consecuencias mayores logró subirla sobre el camellón central y detener su marcha.

Los pasajeros ante ello solamente sufrieron crisis nerviosa, pero ninguno lesiones y no hubo necesidad de su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a ordenar el traslado de la unidad a un taller mecánico.

Sin embargo, se hicieron recomendaciones tanto a los concesionarios como a los conductores que realicen las revisiones de las unidades en forma constante para que se encuentren en condiciones mecánicas adecuadas para evitar riesgos de accidentes.