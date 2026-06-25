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Combi se queda sin frenos y se estampa contra camellón

Junio 25 del 2026
La presunta falla mecánica propició que el colectivo se quedara sin frenos. Víctor Sánchez / CP
La presunta falla mecánica propició que el colectivo se quedara sin frenos. Víctor Sánchez / CP

Sobre el camellón central del libramiento Sur-Poniente, de Tapachula, quedó una combi del servicio colectivo al quedarse sin frenos, aunque afortunadamente todos los pasajeros resultaron ilesos. 

Fue a la altura del entronque hacia el ejido Raymundo Enríquez en donde ocurrió el percance que causó la movilización de los servicios de emergencia y de seguridad. 

Causa

Se indicó que la unidad presentó una falla en los frenos, por lo que el conductor para evitar consecuencias mayores logró subirla sobre el camellón central y detener su marcha. 

Los pasajeros ante ello solamente sufrieron crisis nerviosa, pero ninguno lesiones y no hubo necesidad de su traslado a un hospital. 

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a ordenar el traslado de la unidad a un taller mecánico. 

Sin embargo, se hicieron recomendaciones tanto a los concesionarios como a los conductores que realicen las revisiones de las unidades en forma constante para que se encuentren en condiciones mecánicas adecuadas para evitar riesgos de accidentes. 

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