Combi vuelca en la salida a San Juan Chamula

La mañana del jueves se registró un fuerte accidente automovilístico sobre la carretera que comunica a San Cristóbal de Las Casas con el municipio de San Juan Chamula, en la región Altos.

Lo anterior luego de que una unidad del transporte público en modalidad de colectivo volcara tras salirse de la carpeta asfáltica, dejando como saldo una persona lesionada.

El percance ocurrió a la altura de la salida a Chamula, donde —de acuerdo con los primeros reportes— el chofer de la combi perdió el control del vehículo presuntamente debido al exceso de velocidad.

La unidad salió del camino y dio varias volteretas antes de quedar detenida a un costado de la vía de comunicación, con severos daños en su estructura.

Auxilian a conductor

Tras el accidente, automovilistas y habitantes de la zona se acercaron para auxiliar al conductor, quien presentó diversas lesiones en el cuerpo.

Minutos después, al sitio arribaron elementos de Protección Civil que le brindaron atención prehospitalaria, logrando estabilizarlo antes de su traslado al Hospital Básico Comunitario de San Juan Chamula, donde quedó bajo observación médica.

Pobladores del municipio señalaron que el conductor circulaba a velocidad inmoderada, lo que habría sido un factor determinante para que perdiera el control de la unidad, especialmente en un tramo carretero que presenta curvas pronunciadas y tránsito constante.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores necesarias para retirar la unidad siniestrada, a fin de evitar otro accidente en la zona.

La vialidad se vio parcialmente afectada durante algunos minutos, hasta que se logró liberar el paso.

Finalmente, autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a los automovilistas para respetar los límites de velocidad y extremar precauciones al conducir, particularmente en zonas de la región Altos donde las condiciones del camino ante las inclemencias climáticas pueden representar un riesgo adicional.