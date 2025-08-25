Compacto sale del camino; hubo dos lesionados

Por lo menos dos personas resultaron con múltiples lesiones, además de terminar con su vehículo destrozado de la parte frontal en el lado del conductor, esto al sufrir un percance en la vía federal dentro de la demarcación del municipio de Cintalapa.

Fue en la mañana del domingo que sucedió lo anterior. Todo apunta a que se trató de una presunta falla mecánica, lo que provocó que el vehículo abandonara la carretera.

Abandonado

Trascendió que minutos antes de las 11:00 horas, usuarios del tramo Cintalapa-Cárdenas reportaron a la base de Protección Civil un accidente que involucraba a un automóvil compacto Chevrolet Matiz de color blanco, con placas del estado de Chiapas, el cual estaba siniestrado fuera de la vía de comunicación.

Tras lo anterior, los socorristas se presentaron al kilómetro 70 en donde confirmaron el reporte, por lo cual al aproximarse a la unidad y revisar el interior no encontraron a los ocupantes.

Sin embargo, automovilistas que estaban en el sitio les informaron que dos personas habían quedado lesionadas, pero salieron del automóvil y se retiraron por sus propios medios.

Finalmente, el Matiz permaneció en la zona hasta el arribo del personal de la Guardia Nacional que solicitaron el apoyo del servicio de grúas para retirarlo de la maleza y que fuera remolcado al corralón en turno, en calidad de vehículo abandonado en accidente de tránsito.