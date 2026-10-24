Con ayuda de una soga se suicida en su casa

Una persona del sexo masculino, de aproximadamente 32 años de edad, fue encontrado ahorcado dentro de su domicilio ubicado en la colonia Evolución Política, en la capital chiapaneca, durante la mañana del viernes.

El reporte fue proporcionado al número de emergencias 911 alrededor de las 09:04 horas, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se presentaron sobre la avenida Julio César Ruiz Ferro, entre las calles Aquiles Serdán y Montes de Oca, en la colonia mencionada.

Se ahorcó

Al llegar les dieron a conocer que un hombre, conocido con el alias del “Piojo”, fue hallado pendiendo de una soga amarrada al cuello en el interior de su vivienda.

Fueron sus propios familiares quienes se percataron de lo ocurrido y dieron aviso a las autoridades, para que tomaran conocimiento.

Los oficiales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia y en minutos se movilizó una cuadrilla de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, los cuales le brindaron la valoración médica.

Posteriormente, corroboraron lo que se temía: ya no contaba con signos vitales.

Semefo

Por ello, la zona fue acordonada y fue necesaria la presencia del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para hacer las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense.

Finalmente, los uniformados al tomar la declaración de los familiares tuvieron conocimiento de que el ahora fallecido estuvo consumiendo bebidas embriagantes durante una noche antes debido a problemas emocionales, lo que habría desencadenado el suicidio.