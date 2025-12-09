Con las llantas al aire termina un automóvil

Tres heridos y daños materiales valuados en varios miles de pesos fue lo que dejó como saldo un percance carretero sucedido sobre la vía que conecta a Tuxtla Gutiérrez con La Angostura, frente al fraccionamiento Jardines del Grijalva en la demarcación de Chiapa de Corzo.

Colisión y volcadura

Eran aproximadamente las 16:45 horas cuando agentes de la Guardia Nacional recibieron un reporte al 911, donde les señalaban que un accidente había ocurrido, así que se presentaron al carril que va de poniente a oriente en la carretera mencionada.

Ahí, se informó que dos vehículos particulares habían protagonizado un aparatoso encontronazo.

Al parecer una de las unidades yacía a orilla de la vía de comunicación, en la canaleta. Esta era de la marca Volkswagen, la cual terminó estrellándose por alcance contra otra unidad que acabó volcando y quedó con las llantas al aire.

Lesionados

Tres personas resultaron con múltiples lesiones en las extremidades. Al sitio se movilizaron los paramédicos de Protección Civil Municipal de Chiapa de Corzo, quienes le brindaron los primeros auxilios a dos personas.

Después de la valoración médica se dio a conocer que era necesario que dos fueran llevadas a un hospital.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar los vehículos involucrados y fueron remitidos al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.