Con probable fractura en pierna resulta conductor

Con lesiones de gravedad y una probable fractura en una de las piernas quedó una persona del sexo masculino, luego de impactarse contra una palmera sobre la calzada Andrés Serra Rojas, a la altura del parque Fundamat, en la capital chiapaneca, ayer por la mañana.

Perdió el control

El hecho fue registrado aproximadamente a las 06:32 horas. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron el reporte a los números de emergencias y se presentaron a la zona, para corroborarlo.

Al llegar les dieron a conocer que el conductor de un Chevrolet Aveo, que circulaba con dirección de norte a sur, perdió el control del vehículo por manejar a presunto exceso de velocidad, saliéndose de la vía de comunicación y chocando de frente contra la base de una palmera.

El impacto provocó que la unidad girara cerca de 45 grados, acabando atravesada en medio de la vialidad, bloqueando de manera parcial el tránsito.

Auxilio médico

Paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal arribaron de inmediato para auxiliar al herido, quien fue trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Por otra parte, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se encargaron de llevar a cabo el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa con plataforma para retirar el automóvil siniestrado al corralón.

El incidente ocasionó afectaciones a la circulación durante más de una hora.