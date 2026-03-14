Conato de incendio causa movilización

Cerca de 40 personas evacuadas y una intensa movilización de autoridades y socorristas, fue lo que generó un conato de incendio la mañana del viernes en una tienda al oriente del municipio de Cintalapa.

Aunque surgieron dos versiones, una de ellas señalaba que el siniestro había sido provocado.

Reportan siniestro

Trascendió que cerca de las 09:00 horas los empleados de la tienda comercial Soriana, ubicada en la 4.ª Oriente y carretera Bulevar, habrían reportado al 9-1-1 un conato de incendio en uno de los pasillos, en el área de limpieza sobre los paquetes de papel higiénico.

Rápidamente la mayoría del personal fue reubicado en la parte externa del establecimiento; mientras tanto, otros trabajadores con la ayuda de extinguidores trataron de aminorar los daños manteniéndose a la espera del personal del Cuerpo de Bomberos.

Tras lo anterior, surgió en primera instancia la versión que mencionaba que un posible cortocircuito fue la causa del siniestro; sin embargo, minutos más tarde surgió una segunda hipótesis en la cual indicaban que una persona del sexo masculino habría ingresado a la sucursal para prenderle fuego.

Por último, arribaron los bomberos, personal de Protección Civil (PC) y policías para sofocar las llamas, quedando todo bajo control en pocos minutos.

Las autoridades aparentemente darán seguimiento a este suceso que ha generado muchos comentarios entre la alarmada población.