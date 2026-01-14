Conato de incendio moviliza a bomberos

Un conato de incendio en el interior de un mercado en Comitán hizo que bomberos, paramédicos y policías, se presentaran al lugar durante la noche del lunes para sofocar el siniestro, sin que se reportaran mayores daños materiales.

Fue cerca de las 21:00 horas que se reportó el incidente en el mercado 1 de Junio, ubicado sobre la 4.ª avenida Poniente entre 9.ª y 10.ª calle Sur, en el barrio La Pileta.

Reporte al 911

El siniestro fue reportado al número de emergencias 911 cuando los veladores se percataron de un olor intenso a quemado, por lo cual en minutos se movilizaron unidades de ataque rápido y ambulancias del Sistema de Protección Civil Municipal.

Los “tragahumo” y paramédicos a su llegada se enfocaron en revisar el interior del mercado hasta localizar el cortocircuito que habría causado el conato de incendio, el cual no pasó a mayores.

Alarma

El incidente alarmó a la ciudadanía y a locatarios ante el intenso despliegue de los cuerpos de emergencia, pero todo se trató de un conato que fue controlado a tiempo y se evitó considerables pérdidas materiales.