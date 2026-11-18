Una intensa humareda que salía de un local comercial alarmó a vecinos y comerciantes de Comitán, lo que movilizó a bomberos del Sistema de Protección Civil (PC) la tarde del martes.

Fue alrededor de las 15:00 horas que se registró el siniestro sobre la 1a. avenida Oriente, entre 6a y 7a. calle Sur, a unos 60 metros del parque del barrio de San Sebastián.

Fueron vecinos y comerciantes que se percataron que dentro de un local comercial denominado “Creaciones y Recuerdos” emanaba una intensa humareda, por lo que de inmediato reportaron el hecho al número de emergencia 911.

Sofocación

Al lugar del siniestro llegaron unidades de ataque rápido, camiones tipo pipa de la Secretaría de PC Municipal para atender la emergencia, quienes lograron controlar el fuego y evitaron que se propagara en otras partes de la vivienda.

Causa

El incidente solamente dejó daños menores, aunque los bomberos determinaron que una falla en el sistema eléctrico provocó el inicio del incendio por el sobrecalentamiento del cableado.