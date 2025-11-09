Conductor ebrio atropella y mata a un motociclista

Un muerto y un lesionado fueron el saldo de un atropellamiento que se registró durante las últimas horas de la noche del viernes en Comitán, cuando un conductor en estado de ebriedad embistió a un par de motociclistas, incidente que movilizó a paramédicos, policías y peritos para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 22:00 horas que se registró el percance en el kilómetro 8+300 del libramiento Oriente, frente a un tianguis de autos denominado La Ciénaga.

Rebasó y embistió

El fatal incidente se dio porque la persona que manejaba una camioneta pick up de la marca Toyota de color rojo, con placas particulares chiapanecas, circulaba rumbo al norte.

Sin embargo, debido al estado de ebriedad rebasó sin precaución y colisionó de frente a un par de sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta Italika de color verde y negro, sin placas de circulación, que se dirigían hacia el sur.

Los motoristas quedaron tendidos a un costado de la vía de publicación, uno de ellos presentó una grave lesión en la pierna izquierda, en tanto el responsable acabó saliéndose del camino metros más adelante hasta quedar entre los matorrales, en donde el chofer huyó y dejó abandonado el vehículo.

Testigos reportaron el percance al número de emergencias 911.

Fueron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes arribaron para brindar los primeros auxilios, confirmando el fallecimiento de Kevin Alexander “N” (29 años), vecino del barrio La Pila, ya que no presentaba signos vitales. Su acompañante fue llevado de urgencia al hospital regional.

El accidente de tránsito fue atendido por agentes de la Guardia Estatal Vial Preventiva, quienes realizaron los peritajes y ordenaron remolcar los dos vehículos al corralón y consignaron el asunto ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Peritos de la Fiscalía de Distrito llevaron a cabo las diligencias y ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedarían a la espera de familiares que identificaran y reclamaran los restos para darles sepultura conforme a sus costumbres.