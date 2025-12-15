Conductor ebrio impacta a ambulancia y trata de huir

El conductor de una camioneta colisionó contra una ambulancia sobre el tramo carretero Comitán-San Cristóbal de Las Casas en la tarde de ayer, cuando pretendió rebasar y perdió el control.

Tras el incidente se dio a la fuga, pero debido a las fallas mecánicas se detuvo a escasos kilómetros en donde autoridades federales intervinieron para el pago de daños.

Fue al mediodía que ocurrió el percance a la altura del kilómetro 155 de la carretera federal 190, en las inmediaciones de la localidad Abelardo L. Rodríguez, en la demarcación del municipio de Comitán.

Rebasó y chocó

La colisión se dio cuando el conductor de una Mitsubishi Outlander Sport circulaba rumbo a la ciudad comiteca y pretendió rebasar a otro vehículo, por lo cual perdió el control.

Acabó estrellándose en la parte trasera de una ambulancia de Protección Civil (PC) Municipal de Comitán, la cual resguardaba a un grupo de corredores. El responsable aceleró la marcha y huyó.

Sin embargo, debido a las fallas mecánicas que tuvo la camioneta un par de kilómetros adelante se detuvo y se orilló, lo que fue aprovechado por los paramédicos para solicitar apoyo de oficiales de la Guardia Nacional (GN) de Seguridad en Carreteras.

Trascendió que el responsable se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que fue aprehendido para que fuera certificado por un médico legista y fuera consignado ante un agente del Ministerio Público (MP), para que se responsabilice del pago de daños.